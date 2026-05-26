Чемодан с сюрпризом: россиянка обвинила рэпера в подставе с наркотиками в ОАЭ

Сестра россиянки Валерия: Карину задержали в ОАЭ из-за багажа рэпера Big Tobz

Сестра задержанной в ОАЭ россиянки Карины Валерия заявила, что девушка могла стать жертвой подставы со стороны британского рэпера Big Tobz. Подробнее о случившемся она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, музыкант пригласил Карину провести выходные в Дубае, а затем оформил на нее чемодан, в котором позднее нашли 17 килограммов марихуаны.

Валерия рассказала, что Карина встретилась с рэпером в аэропорту. У девушки была только ручная кладь с вещами на пару дней. Как пояснила сестра, в Таиланде их встретил знакомый музыканта с чемоданом, после чего багаж в какой-то момент поменяли. Собеседник не исключила, что это могло произойти случайно, однако именно после этого ситуация стала развиваться для Карины опасно.

При регистрации на рейс Big Tobz, как утверждала родственница россиянки, оформил свой чемодан на девушку. Он якобы объяснил, что внутри находятся вещи для дайвинга. После прилета в Дубай Карина и рэпер прошли зеленый коридор, но затем багаж решили досмотреть. Тогда в чемодане обнаружили запрещенные вещества.

Сама Карина настаивала, что не знала о содержимом багажа. По словам ее близких, девушка добивается прохождения полиграфа вместе с рэпером, а также требует предоставить записи с камер видеонаблюдения. В этот момент и Карина, и Big Tobz находятся под стражей. В документах, которые есть у семьи, было указано, что россиянка содержится в центральной тюрьме Аль-Авир.

Что известно о рэпере Big Tobz

В истории фигурирует британский рэпер Big Tobz, настоящее имя которого Олуватобилоба Айеола. Музыкант родился в семье выходцев из Нигерии и получил известность благодаря дрилл- и грайм-трекам. Позже он участвовал в поп-боксерском промоушене Misfits Boxing в тяжелой категории, а также попробовал себя в кино, снявшись в хорроре «Бэмби: Лесной кошмар».

По предварительной информации, Карина познакомилась с Айеолой в Таиланде. Позднее рэпер предложил ей поехать в Дубай. Девушка рассказывала близким, что переживала из-за ситуации с багажом, поскольку чемодан оказался не ее. Она писала подруге, что музыкант обменял свои два чемодана на маленький черный чемодан друга.

После обнаружения запрещенных веществ, как утверждалось, Айеола попытался переложить ответственность на россиянку. Сначала музыканта отпустили под подписку, но после показаний Карины его задержали.

Семья девушки ждет записи с камер видеонаблюдения в аэропорту, результаты экспертиз и отпечатки пальцев с чемодана. Родные выражали надежду, что эти материалы помогут установить, кто действительно имел отношение к багажу.

В Британии дело Big Tobz уже вызвало обсуждение. По словам источников, там не все встают на сторону рэпера: часть комментаторов считает, что он должен был понимать возможные последствия своих действий, особенно если оформлял багаж на другого человека.

Карина по-прежнему настаивать на своей невиновности и просит провести проверку на полиграфе не только для нее, но и для Big Tobz. Ее близкие отмечали, что именно это, а также данные камер и экспертиз, может стать ключом к делу.

