Союз в сердце Евразии: Путин оценил отношения РФ и Казахстана перед госвизитом

Путин: Россия готова развивать союзнические отношения с Казахстаном

Москва готова и дальше развивать союзнические отношения с Казахстаном. Об этом президент России Владимир Путин написал в статье «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии», опубликованной в «Казахстанской правде» перед его госвизитом в республику.

По словам российского лидера, партнерство двух стран строится на взаимном уважении, доверии и долгой истории сотрудничества. Путин добавил, что в России с большим уважением относятся к современному Казахстану, который он назвал сильным и процветающим государством.

«В России с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану», — подчеркнул Путин.

Президент России также отметил, что Москва и Астана остаются крупными торговыми партнерами и уделяют особое внимание экономическому взаимодействию. Важным направлением российский лидер назвал энергетику, по которой страны активно сотрудничают и имеют возможности для дальнейшего развития.

К тому же Путин выразил уверенность, что переговоры в ходе его визита в Казахстан дадут новый импульс российско-казахстанскому партнерству. Он отметил, что стороны намерены укреплять связи в разных сферах и искать решения, выгодные обеим странам.

Отдельно российский лидер рассказал о рабочих отношениях с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. По словам Путина, между ними сложился доверительный и искренний диалог. Он подчеркнул, что их встречи всегда проходят в дружеской атмосфере и нацелены на конкретный результат.

«У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат», — рассказал Путин.

Также он заявил, что Россия и Казахстан неизменно ставят во главу угла расширение взаимовыгодных связей. Именно такой подход, как дал понять Путин, позволяет двум странам сохранять устойчивое союзничество и развивать сотрудничество в центре Евразии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Токаев обсудят военно-техническое сотрудничество на переговорах в Астане. При этом энергетика будет одной из основных тем госвизита Путина в Казахстан, который состоится с 27 по 29 мая.

