Собянин: Москва входит в число мировых центров разработки видеоигр

София Головизнина
За прошлый год столичные компании — разработчики видеоигр заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму свыше миллиарда рублей.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Видеоигры — одно из ключевых экспортных направлений креативной экономики Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Сергей Собянин.

«В последние годы мы активно развиваем индустрию видеоигр и уже добились существенных результатов. Только за прошлый год столичные компании заключили контракты с зарубежными партнерами на сумму свыше миллиарда рублей. Можно сказать без преувеличения, что теперь наш город — один из мировых центров разработки видеоигр», — отметил мэр Москвы.

Открытие Московского кластера видеоигр и анимации в Сколкове помогло вывести индустрию на новый уровень развития. Эта инновационная площадка полного цикла разработки анимационного и видеоигрового контента не имеет мировых аналогов и укомплектована передовым оборудованием. Там работает более 50 видеоигровых и анимационных студий, которые разрабатывают почти 170 проектов для российского и зарубежного рынков.

«В кластере проходят крупные российские и международные события — от Московской международной недели видеоигр и „Киберсуббот“ до турниров и отраслевых конференций. Организовано уже больше 60 мероприятий, их посетили свыше 50 тысяч человек», — добавил мэр Москвы.

В апреле в Бразилии состоялся фестиваль московских игр и бизнес-миссия, в которых приняли участие 10 российских компаний. В результате подписано соглашение с видеоигровым центром Brasilia Game Hub. В проработке еще 15 контрактов между столичными разработчиками и бразильскими партнерами.

