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Аэропорт Читы оцеплен из-за бесхозного предмета, на территории работают саперы

, 8:32 | Алиса Маркова Эксклюзивное интервью 28

Подозрения вызвал самолет, который должен был вылететь из столицы Забайкальского края в Иркутск.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Епанчинцев

В Чите эвакуирован аэропорт из-за подозрения, что заминирован самолет Ан-24, который должен был вылететь в Иркутск в 14 часов по местному времени.

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Как сообщили 5-tv.ru в Забайкальском линейном управлении МВД на транспорте, на борту рейса Чита — Иркутск был обнаружен бесхозный предмет. Сейчас его обследуют саперы Росгвардии. Была проведена эвакуация, здание аэропорта оцепила транспортная полиция.

«В дежурную часть Забайкальского линейного управления поступила информация о том, что на борту рейса сообщением Чита — Иркутск находится бесхозный предмет. В настоящий момент транспортные полицейские оцепили здание аэропорта. Данный предмет обследуется инженерно-саперной группой войск национальной гвардии», — сообщила представитель Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте Виктория Лисичникова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео самолета, у которого в аэропорту Хабаровска загорелся двигатель.

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