СК показал видео самолета, у которого в аэропорту Хабаровска загорелся двигатель

Следственный комитет опубликовал видео самолета Embraer 190, двигатель которого загорелся в аэропорту Хабаровск-Новый. Как сообщал 5-tv.ru инцидент произошел при запуске двигателя. Его удалось быстро потушить.

По данным правоохранителей, 19 пассажиров борта незамедлительно эвакуировали, пострадавших нет. Их разместили в здании аэровокзала на время поиска воздушного судна. Лайнер должен был выполнить рейс по маршруту Хабаровск — Магадан.

Следственные органы уточняют обстоятельства инцидента и проводят проверку по признакам нарушения правил безопасности и движения самолета. Если в случившемся окажется виновным экипаж судна, его членам может грозить наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, ареста на полгода или лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жесткой посадке самолета в аэропорту Барнаула. При столкновении со взлетно-посадочной полосой у лайнера подломилась стойка шасси.