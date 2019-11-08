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Один из трех взрывов в центре Бишкека попал на видео

, 14:10 | Светлана Шевченко Видео 99

После первого взрыва одноэтажную пристройку охватил пожар.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Suvra Kanti Das, RUPTLY

Один из трех взрывов, что прогремели в кафе в центре Бишкека попал на видео. В этот момент очевидцы и медики оказывали помощь пострадавшим уже на улице.

На кадрах видно, что одноэтажная пристройка, где располагалось заведение общепита, полностью охвачена огнем и в какой-то момент опять происходит взрыв. Пламя охватывает помещение еще больше, а из крыши начинают валить черные клубы дыма.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате ЧП пострадало 15 человек, включая детей. Один человек, сотрудник кафе, погиб. Предварительно, взорвался баллон с газом.

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