Один из трех взрывов в центре Бишкека попал на видео

Один из трех взрывов, что прогремели в кафе в центре Бишкека попал на видео. В этот момент очевидцы и медики оказывали помощь пострадавшим уже на улице.

На кадрах видно, что одноэтажная пристройка, где располагалось заведение общепита, полностью охвачена огнем и в какой-то момент опять происходит взрыв. Пламя охватывает помещение еще больше, а из крыши начинают валить черные клубы дыма.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате ЧП пострадало 15 человек, включая детей. Один человек, сотрудник кафе, погиб. Предварительно, взорвался баллон с газом.