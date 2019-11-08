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  4. Видео: Любовь между медведицей и маламутом в зоопарке на берегу Байкала

Видео: Любовь между медведицей и маламутом в зоопарке на берегу Байкала

, 16:07 | Алиса Старжевская 44

На протяжении двух лет Маня и Барон ведут совместную жизнь в одном вольере.

Фото: www.globallookpress.com / Caroline Brinkmann, KP.RU / Анна Трофимова

В байкальском зоопарке медведица Маня и маламут Барон живут в одном вольере на протяжении двух лет, сообщает сайт KP.RU. Сотрудница зоопарка, Анна Трофимова, рассказала, что любовь между Бароном и Маней возникла сразу: на каждой прогулке животные обнимались и не хотели расставаться, из-за чего пришлось поселить их вместе.

В первое время маламут заменил медведице родителей, а сейчас они привыкли друг к другу и все делают вместе: играют днем и ночью, спят в обнимку, только обедают в разных углах, поскольку меню не совпадает.

«Ни за что не разлучим эту сладкую парочку. Спят вместе, целуются, обожают друг друга!» — делится Анна.

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