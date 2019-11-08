Видео: Зеленский променял шаверму на пирожок из «Мак-Авто»

Владимир Зеленский снова продемонстрировал любовь к фастфуду. На этот раз президент Украины решил перекусить в McDonald’s.

На странице самого Зеленского в Facebook появилось видео, на котором глава Незалежной вместе с коллегами разъезжает на электромобиле Tesla по Киеву и делится своими мыслями о политике. В какой-то момент руководитель государства решает, что настало время сделать перекус — и заезжает в «Мак-Авто».

«Добрый вечер. Я буду эспрессо. Пирожочек на десерт? Ну давайте!» — делает заказ Зеленский.

К моменту, когда машина политика приехала забирать заказ, за окном выдачи собрался едва ли не весь коллектив заведения. Сотрудники передали президенту еду и напитки, а сам Зеленский извинился за то, что «немножко заехал на бордюр». К счастью, по словам самого украинского лидера, он «ничего не сломал».

Ранее 5-tv.ru уже рассказывал о любви Владимира Зеленского к уличной еде. Президент Украины не только сам с удовольствием ест шаверму, но и угощает этим блюдом журналистов.