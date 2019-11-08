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  4. Рыбу с «человеческим лицом» засняли на видео в Китае

Рыбу с «человеческим лицом» засняли на видео в Китае

, 18:51 | Игорь Рязов Видео 90

Карп с необычной маркировкой на голове напугал пользователей китайских соцсетей.

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Фото, видео: Twitter @SCOTT76809950

Посетительница одной из деревень на юге Китая сняла на видео рыбу с «человеческим лицом». Ролик она выложила в китайской социальной сети Weibo.

На видео запечатлен карп, маркировка на голове которого напоминает человеческие рот, нос и глаза. Женщина, снявшая ролик, была настолько потрясена, что воскликнула: «Рыба превратилась в фею».

В комментариях под роликом пользователи написали, что необычный карп обитает рядом с популярной у туристов деревней Мяо. Кого-то из зрителей необычная рыба ужаснула, кого-то лишила аппетита, а кому-то напомнила родню.

«Это страшно»;

«Кто посмеет съесть это?»

«Этот карп похож на моего батю», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о другой необычной рыбе, которую вряд ли кто-то стал бы есть. Житель Псковской области поймал на удочку огромную пиранью.

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