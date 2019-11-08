Рыбу с «человеческим лицом» засняли на видео в Китае

Посетительница одной из деревень на юге Китая сняла на видео рыбу с «человеческим лицом». Ролик она выложила в китайской социальной сети Weibo.

На видео запечатлен карп, маркировка на голове которого напоминает человеческие рот, нос и глаза. Женщина, снявшая ролик, была настолько потрясена, что воскликнула: «Рыба превратилась в фею».

В комментариях под роликом пользователи написали, что необычный карп обитает рядом с популярной у туристов деревней Мяо. Кого-то из зрителей необычная рыба ужаснула, кого-то лишила аппетита, а кому-то напомнила родню.

«Это страшно»;

«Кто посмеет съесть это?»

«Этот карп похож на моего батю», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о другой необычной рыбе, которую вряд ли кто-то стал бы есть. Житель Псковской области поймал на удочку огромную пиранью.