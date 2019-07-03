Житель Ленобласти поймал на удочку огромную пиранью

, 6:45 Эфирная новость 14

Серо-красные глаза, большое сплющенное тело, а главное — зубы похожие на человеческие.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Пошел на щуку, а поймал Бурого паку. Житель Великих Лук выловил необычную для местной речки рыбу семейства пираньевых. Вот она. Серо-красные глаза, большое сплющенное тело, а главное — зубы похожие на человеческие. Сначала рыбак подумал, что ему попался хищный мутант, но позже выяснилось, что обитатель Амазонки вовсе не опасен для человека. В природе Бурый Паку питается улитками, малюсками и мелкими сородичами, а клюнул на червя!

«Где-то метров семь-десять метров до берега когда оставалось, тут начались интересные движения: удочка в дугу, хорошо, что фрикцион был настроен, фракцион трещал. Представьте мое состояние — ночь, луч фонарика, из воды выскакивается неизвестная рыба."Впечатлений море, страх, не большой, но страх был», — рассказывает впечатленный рыбак.

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Каким образом обитатель Южной Америки оказался в речке Псковской области — загадка. Возможно, кто-то из местных жителей приобрел экзотическую рыбу на рынке, а позже выпустил на волю. Рыбак же отправил свою добычу на кухню. Говорит, было вкусно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кладе, который нашли в Перми.

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