В Петербурге эвакуировали жителей дома из-за угрозы взрыва

Правоохранители оцепили двор у многоквартирного дома №38/7 по улице Карпинского в Калининском районе Санкт-Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, причиной стало обнаружение гранат в одной из квартир.

По предварительной информации, в квартире были найдены несколько гранат Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Боевые это снаряды или муляж, пока не ясно.

Боеприпасы обнаружил владелец квартиры, который сдавал помещения в аренду другому человеку. Он сообщил корреспонденту, что сам не имеет никаких гранат.

Издание «Мегаполис» со ссылкой на жильца сообщает, что проводилась эвакуация. Жильцам двух подъездов сказали одеться и выйти с паспортами на улицу. На место инцидента уже прибыли пожарные и скорая помощь.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве колеса на заводе в Санкт-Петербурге. В результате погибли два человека.