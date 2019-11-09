Более 300 коал погибли в Австралии во время лесных пожаров

Три сотни коал погибли во время лесных пожаров в Австралии. Под угрозой — еще несколько сотен особей, обитающих в Новом Южном Уэльсе. В этом штате уже выгорело две тысячи гектаров леса. Коалы пытаются спастись на верхушках деревьев, но единицы могут продержаться достаточно долго и дождаться ветеринаров.

«Это очень тяжело. Малыши выглядят просто ужасно. Некоторые совсем черные. Всем очень больно. Но мы уверены, что особи, которые все же принимают пищу, смогут поправиться и вернуться в естественную среду обитания», — рассказала управляющая госпиталя коал в городе Порт Маккуори Аманда Гордон.

На территории двух австралийских штатов — больше сотни очагов возгорания. Лесные пожары представляют реальную угрозу и людям. Жителей предупредили — скоро пропадет электроэнергия и мобильная связь, закончится вода. Власти предлагают им срочно покинуть свои дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что десять тысяч кроликов погибло при пожаре на ферме под Саратовом.