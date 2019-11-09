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Парень сделал предложение в KFC — теперь все соцсети хотят устроить паре свадьбу

, 11:05 | Анастасия Игонина Видео 74

Влюбленных из Южной Африки разыскивает весь интернет.

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Фото, видео: ТАСС / YAY, Twitter @KFCSA

Пользователи Twitter вторые сутки активно обсуждают трогательный ролик из Южной Африки. Молодой человек сделал предложение своей возлюбленной прямо за столиком в KFC.

Руководство фастфуд-сети опубликовало видео волнительного момента и попросило у юзеров помощи в поиске влюбленной пары, чтобы вручить им приятный подарок. Пользователи не только активно включились в поиск — многие предложили свои услуги в организации и проведении свадьбы.

Поздравить молодоженов поспешили даже крупные компании и знаменитости. Помощь в организации торжества предложили музыкальные кавер-коллективы, администраторы, официанты, повара и представители десятков других профессий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что британка прославилась в интернете неуемным аппетитом — за раз она съедает фастфуда на пять тысяч калорий.

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