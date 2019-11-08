Отменен спектакль, в котором должен был играть Игорь Верник

Спектакль «Номер 13D», в котором должен был сыграть известный российский артист Игорь Верник, отменен после того, как актеру стало плохо. Об этом в социальных сетях пишут зрители.

Instagram @mikhail.volokhatov

Информацию также подтверждает директор еще одного занятого в спектакле актера — Станислава Дужникова. Однако конкретную причину женщина называть не стала.

На своих страницах в Instagram несостоявшиеся зрители также пишут об отмене спектакля. Судя по фотографиям, размещенным в Instagram пользователями, отменено мероприятие было в последний момент. При этом сначала пришедшим было объявлено о задержке спектакля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи забрали Игоря Верника из МХТ имени Чехова. Актер пожаловался на боль в пояснице и онемение ноги. Прибывшие на вызов медики, около часа оказывал 56-летнему актеру помощь, но все же приняли решение о том, что артиста необходимо осмотреть в медучреждении.

Народный артист России Игорь Верник известен широкому зрителю как актер и телеведущий. Наиболее известные фильмы с его участием — «Мастер и Маргарита», «Кухня», «Жуки», «На углу у Патриарших». На сцене МХТ имени Чехова он служит с 1986 года.