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Отменен спектакль, в котором должен был играть Игорь Верник

, 21:49 | Анастасия Игонина Фото 838

Актеру стало плохо незадолго до начала спектакля.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, Instagram @mikhail.volokhatov

Спектакль «Номер 13D», в котором должен был сыграть известный российский артист Игорь Верник, отменен после того, как актеру стало плохо. Об этом в социальных сетях пишут зрители.

Instagram @mikhail.volokhatov

Информацию также подтверждает директор еще одного занятого в спектакле актера — Станислава Дужникова. Однако конкретную причину женщина называть не стала.

На своих страницах в Instagram несостоявшиеся зрители также пишут об отмене спектакля. Судя по фотографиям, размещенным в Instagram пользователями, отменено мероприятие было в последний момент. При этом сначала пришедшим было объявлено о задержке спектакля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врачи забрали Игоря Верника из МХТ имени Чехова. Актер пожаловался на боль в пояснице и онемение ноги. Прибывшие на вызов медики, около часа оказывал 56-летнему актеру помощь, но все же приняли решение о том, что артиста необходимо осмотреть в медучреждении.

Народный артист России Игорь Верник известен широкому зрителю как актер и телеведущий. Наиболее известные фильмы с его участием — «Мастер и Маргарита», «Кухня», «Жуки», «На углу у Патриарших». На сцене МХТ имени Чехова он служит с 1986 года.

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