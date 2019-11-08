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«Господи, наконец-то»: фанаты обрадовались изменениям во внешности Собчак

, 23:33 | Игорь Рязов Фото 77

Ксении рекомендуют всегда обращается к услугам визажиста, который сделал ей макияж для участия в телешоу.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена перед съемками в шоу Ивана Урганта на Первом канале. Подписчики обрадовались, что звезда наконец-то нашла себе хорошего визажиста.

«Глаза горят и руки делают. Сердар Камбаров, ты красавчик», — тоже позитивно оценила усилия визажиста Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики отметили, что Собчак великолепно выглядит на фотографии. Некоторым показалось, что благодаря усилиям визажиста она даже перестала быть похожа на себя.

«Ксения, вы тут какая-то другая, немного не похожи на себя»;

«Мне кажется, Ксения стала похожа на (телеведущую Юлию — Прим. ред.) Барановскую»;

«Вау! Оставьте себе этого визажиста»;

«Визажист — бог, в работу его пожизненно»;

«Господи, наконец-то нормальный макияж и прическа. А то вечно не пойми как накрасят и причешут»

«Наконец-то красиво! А то хотелось поделиться с тобой одеждой», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксении Собчак польстило сравнение с верблюдом из уст ее мужа Константина Богомолова.

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