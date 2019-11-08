«Господи, наконец-то»: фанаты обрадовались изменениям во внешности Собчак

Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена перед съемками в шоу Ивана Урганта на Первом канале. Подписчики обрадовались, что звезда наконец-то нашла себе хорошего визажиста.
«Глаза горят и руки делают. Сердар Камбаров, ты красавчик», — тоже позитивно оценила усилия визажиста Собчак.
Подписчики отметили, что Собчак великолепно выглядит на фотографии. Некоторым показалось, что благодаря усилиям визажиста она даже перестала быть похожа на себя.
«Ксения, вы тут какая-то другая, немного не похожи на себя»;
«Мне кажется, Ксения стала похожа на (телеведущую Юлию — Прим. ред.) Барановскую»;
«Вау! Оставьте себе этого визажиста»;
«Визажист — бог, в работу его пожизненно»;
«Господи, наконец-то нормальный макияж и прическа. А то вечно не пойми как накрасят и причешут»
«Наконец-то красиво! А то хотелось поделиться с тобой одеждой», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксении Собчак польстило сравнение с верблюдом из уст ее мужа Константина Богомолова.