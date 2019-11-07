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Богомолов назвал Собчак верблюдом — видео

, 13:36 Видео 443

Сравнение с горбатым и плюющимся животным из уст мужа польстило теледиве.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

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Свадьба Собчак и Богомолова 72

Во время празднования 38-летия Ксения Собчак рассказала друзьям шутку от мужа Константина Богомолова. Видео этого момента она позже опубликовала в Instagram. Когда настал ее черед произнести тост, светская львица процитировала режиссера.

«Он мне говорит: „Ты классная! Не надо быть верблюдом, из которого я сделаю арабского скакуна. Ты прекрасный верблюд, у тебя шикарные два горба. Ты плюешься, да, бывает — ничего страшного“», — иронизировала ведущая.

После этого она подняла бокал вина, чтобы выпить за любимого мужчину. Не дав супруге закончить, Богомолов обнял тостующую под общие аплодисменты.

В социальных сетях Собчак называет мужа не иначе как солнцем и гением. Ответных прозвищ для худрука Театра на Малой Бронной она пока не придумала.

Ранее 5-tv.ru писал, что Малахов признался на шоу Собчак, кто получил самый большой гонорар за участие в его программе.

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