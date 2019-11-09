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«Спортом не занимаюсь»: Татьяна Буланова о поддержании утонченной фигуры

, 14:55 | Алиса Маркова Видео 36

Известная российская певица поделилась секретом молодости и красоты.

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Фото, видео: РИА Новости / Игорь Руссак, 5-tv.ru

Российская эстрадная певица Татьяна Буланова в этом году отметила 50 лет. В интервью звезда призналась, что не ощущает себя на свой возраст.

«Я себя ощущаю лет на 30-35, где-то так», — кокетничает Татьяна.

Поклонники артистки также убеждены, что звезда выглядит моложе своих лет. Очаровательная блондинка по-прежнему выбирает платья, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Татьяна не поклонница спортзалов, однако режим питания все-таки соблюдает.

«Я спортом вообще не занимаюсь. Я стараюсь мало есть. Я сегодня поужинала полшестого, все», — скромничает звезда.

Чтобы лицо всегда оставалось молодым, Буланова регулярно делает косметические процедуры. По словам певицы, к пластическому хирургу она тоже обращалась.

«Честно признаюсь, я ходила к хирургу пластическому, он сказал: ничего пока не надо», — раскрыла свой секрет певица в программе «Светская хроника».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Буланову покорил ее возлюбленный.

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