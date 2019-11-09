Подозреваемый в убийстве экс-мэра Киселевска держал тайник с боеприпасами

В ходе расследования убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева правоохранители обнаружили тайник с оружием на территории домовладения одного из подозреваемых в преступлении. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные СК, пакеты с боеприпасами, наручниками, перчатками, масками, а также изделиями, предположительно, выполненными из золота, были спрятаны в холодильнике. Он, в свою очередь, был закопан под бетонными плитами, деревянными плахами в земле.

Расследование уголовного дела по факту убийства бывшего главы Киселевска продолжается в Кемеровской области. Уже проведено порядка десяти осмотров места происшествия, более 20 обысков в жилищах, 101 допрос свидетелей и назначено 13 различных экспертиз для получения доказательств виновности подозреваемых лиц, сообщается на официальном сайте Следственного комитета. Правоохранителям предстоит установить конкретную роль каждого в совершении преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое подозреваемых в убийстве Сергея Лаврентьева задержаны. По версии следователей, 31 октября трое мужчин на машине подъехали к дому экс-чиновника. Двое из них проникли во двор, а третий остался ждать подельников в автомобиле. В результате перестрелки погиб бывший мэр Киселевска и один из предполагаемых злоумышленников — 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. Остальным удалось скрыть с места преступления.