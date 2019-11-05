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Задержаны подозреваемые в убийстве экс-главы Киселевска Сергея Лаврентьева

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Чиновника застрелили во дворе собственного дома 31 октября.

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Фото, видео: пресс-служба АКО, СК РФ

Подозреваемые в убийстве бывшего главы Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева задержаны, сообщает региональный СК. Злоумышленниками оказались 49-летний и 35-летний жители города Белово.

По версии следователей, 31 октября трое подозреваемых на машине подъехали к дому экс-чиновника. Двое из них проникли во двор, а третий остался ждать подельников в автомобиле. В результате перестрелки погиб 59-летний хозяин дома и один из злоумышленников — 45-летний мастер спорта по вольной борьбе Марат Гарипов. Остальным удалось скрыть с места преступления.

Подозреваемые — водитель и второй участник нападения на Сергея Лаврентьева были задержаны в кратчайшие сроки. Один из них арестован, вопрос о мере пресечения второму решится 5 ноября. В ближайшее время злоумышленникам предъявят обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается. Приоритетная версия следователей — разбойное нападение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент убийства экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева попал на видео.

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