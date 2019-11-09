В Республике Коми расстреляли мирового судью

Мировой судья Жершартского судебного участка был обнаружен мертвым в своей квартире на улице Ленина в городе Микунь Усть-Вымского района Республики Коми. По предварительным данным, мужчина погиб от огнестрельного ранения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ведется расследование причин и обстоятельств смерти судьи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, гибель мужчины могла быть связана с его профессиональной деятельностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту убийства главы отдела по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Элджеркиева и его брата на западе Москвы. Криминалисты и следователи СК в настоящий момент обследуют место происшествия.