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  4. В Республике Коми расстреляли мирового судью

В Республике Коми расстреляли мирового судью

, 12:35 | Карина Бернтгольц 56

По версии следствия, мужчина погиб от огнестрельного ранения в своей квартире на улице Ленина.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Мировой судья Жершартского судебного участка был обнаружен мертвым в своей квартире на улице Ленина в городе Микунь Усть-Вымского района Республики Коми. По предварительным данным, мужчина погиб от огнестрельного ранения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ведется расследование причин и обстоятельств смерти судьи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, гибель мужчины могла быть связана с его профессиональной деятельностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту убийства главы отдела по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Элджеркиева и его брата на западе Москвы. Криминалисты и следователи СК в настоящий момент обследуют место происшествия.

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