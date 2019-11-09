«Подготовка на лицо»: Кокляев заработал фингал перед боем с Емельяненко

Тяжелоатлет Михаил Кокляев выложил на своей странице в Instagram видео, на котором наглядно показаны трудности его подготовки к поединку с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Пауэрлифтер заработал фингал под левым глазом во время спарринга.

«Расплескалась синева, расплескалась,

По тельняшкам разлилась, по беретам,

И под глазом под моим распласталась,

Разлилась своим заманчивым цветом», – подписал Кокляев видео, изменив слова песни «Синева».

В самом ролике тяжелоатлет рассказал, что бой с Емельяненко состоится совсем скоро, поэтому для него «настала череда тяжелых спаррингов».

«Никто не говорил, что будет легко. Они просто пообещали, что оно того стоит», – сказал Кокляев, пожелав всем крепкого здоровья и всех благ.

Instagram @koklyaev_mikhail

Подписчики подшучивали над спортсменом, говорили, что фингал ему даже идет, а также желали удачи в предстоящем поединке.

«Подготовка на лицо»;

«Ночью можно свет не включать! С таким фонарем все видать! Я за тебя!»

«Синяки украшают мужчин! Особенно таких!»

«Михаил! Удачи вам!», – написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, бой Михаила Кокляева с Александром Емельяненко состоится в Москве 29 ноября. Тяжелоатлет ранее подробно рассказал о своей подготовке к поединку.