  1. Пятый канал
  4. «Подготовка на лицо»: Кокляев заработал фингал перед боем с Емельяненко

«Подготовка на лицо»: Кокляев заработал фингал перед боем с Емельяненко

, 12:46 | Игорь Рязов Видео 28

Тяжелоатлету пообещали, что жесткие спарринги и травмы окупятся в предстоящем поединке.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @koklyaev_mikhail

Тяжелоатлет Михаил Кокляев выложил на своей странице в Instagram видео, на котором наглядно показаны трудности его подготовки к поединку с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Пауэрлифтер заработал фингал под левым глазом во время спарринга.

«Расплескалась синева, расплескалась,

По тельняшкам разлилась, по беретам,

И под глазом под моим распласталась,

Разлилась своим заманчивым цветом», – подписал Кокляев видео, изменив слова песни «Синева».

В самом ролике тяжелоатлет рассказал, что бой с Емельяненко состоится совсем скоро, поэтому для него «настала череда тяжелых спаррингов».

«Никто не говорил, что будет легко. Они просто пообещали, что оно того стоит», – сказал Кокляев, пожелав всем крепкого здоровья и всех благ.

Instagram @koklyaev_mikhail

Подписчики подшучивали над спортсменом, говорили, что фингал ему даже идет, а также желали удачи в предстоящем поединке.

«Подготовка на лицо»;

«Ночью можно свет не включать! С таким фонарем все видать! Я за тебя!»

«Синяки украшают мужчин! Особенно таких!»

«Михаил! Удачи вам!», – написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, бой Михаила Кокляева с Александром Емельяненко состоится в Москве 29 ноября. Тяжелоатлет ранее подробно рассказал о своей подготовке к поединку.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни

Последние новости

13:38
У выловленного из Мойки профессора с отрубленными руками дома нашли тело жертвы
13:32
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства РФ «по почте»
13:15
Уголок памяти экс-солиста «Иванушек» Сорина уничтожили, а его мать уволили
13:07
Ныряльщиком с отрубленными руками в рюкзаке оказался преподаватель вуза
13:01
ДНР запустила ракету, стартовавшую зеркальное разведение сил в Петровском
12:55
«Не верю своим глазам!»: Настя Задорожная выходит замуж

Сейчас читают

Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни
Известна причина ухудшения состояния здоровья Игоря Верника
Видео с реакцией мальчика на подаренного щенка до слез растрогало сеть

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев