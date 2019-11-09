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  4. Основательница татарской лиги КВН погибла с огненном ДТП

Основательница татарской лиги КВН погибла с огненном ДТП

, 15:43 | Светлана Шевченко Видео 99

Иномарка, в которой ехала Фарида Таштабанова, врезалась в КАМАЗ и загорелась.

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Фото, видео: kvnrt.ru, Instagram @dtp116

Основатель лиги КВН Татарстана Фарида Таштабанова погибла в огненном ДТП на трассе М-7. Об этом сообщается на сайте республиканской лиги.

Volkswagen Jetta, в котором находилась группа организаторов, возвращавшаяся с полуфинальной игры, врезался в припаркованный на дороге КАМАЗ и загорелась.

«Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа находятся в реанимации БСМП города Набережные Челны. Ильяс в коме. Наши Руслан Харисов и Катя Захарова тоже пострадали и им всем нужна наша с Вами поддержка», — говорится в сообщении лиги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшной аварии на Кубани, в которой погибли два стендап-комика. 3 мая Денис Маловичко вместе с коллегой по комедийному цеху Еленой Зуевой ехали на выступление в Краснодар. Артисты были попутчиками сервиса BlaBlaCar.

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