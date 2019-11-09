Фото: постройневшая после родов Хоркина вышла в свет

Светлана Хоркина резко похудела после рождения ребенка. Заметно постройневшая спортсменка появилась на премии «Друзья Большого Спорта».

Малыш появился на свет меньше месяца назад — 21 октября. Однако олимпийская чемпионка уже вернула себе точеную фигуру. На фотографиях, которые гимнастка опубликовала на своей странице в Instagram, Хоркина позирует в серых брюках, белой блузке и черном удлиненном жакете. Наряд выгодно подчеркивает стройность 40-летней спортсменки.

Instagram @khorkinasvetlana

Подписчики Хоркиной в соцсети тоже обратили внимание на то, что гимнастка прекрасно выглядит. В комментариях они засыпали женщину комплиментами.

«Светлана, в какой вы форме!»

«Как же здорово вы выглядите, молодец!»

«Светлана, вы в суперформе! Молодец!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как поддерживает стройную фигуру Татьяна Буланова.