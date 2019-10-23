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«Ау, принцесса!»: супруга Олега Газманова ищет невесту младшему сыну

, 18:02 Фото 29

Марина Газманова даже готова поделиться с потенциальной невесткой методами покорения 21-летнего Филиппа.

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Фото, видео: Instagram @marinagazmanova

Жена Олега Газманова — Марина — объявила кастинг для поиска невесты младшему сыну Филиппу. В ткачестве кандидаток женщина готова рассматривать принцесс.

Шутливое заявление женщина сделала на своей странице в Instagram. Марина призналась, что идея возникла после просмотра нового фильма о Малифисенте. Сюжет картины закручен вокруг того, что главная героиня против того, чтобы ее крестница выходила за возлюбленного — Филиппа. Схожесть имени сказочного персонажа и младшего сына Газманова заставило Марину заявить: она, в отличие от Малифисенты, совершенно не против свадьбы своего Филиппа.

Instagram @marinagazmanova

«Я даже очень жду хорошую девочку для сына и рада буду поделиться всеми знаниями по пользованию предмета своего обожания! Ау, моя девочка-принцесса, ты где? У кого есть дочки, попадающие в возрастной ценз?!» — написала Газманова в социальной сети.

В комментариях мамы молодых девушек стали активно оставлять резюме своих дочерей на роль невесты для 21-летнего Филиппа Газманова. Большинство таких сообщений, как и объявленный кастинг, носит шуточный характер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники оценили фото Марины Газмановой с мужем.

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