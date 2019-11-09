«На уровне спортивной злости»: Кокляев об отношении к Емельяненко

Тяжелоатлет Михаил Кокляев рассказал о своем отношении к бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко. Поединок спортсменов состоится уже 29 ноября.

Михаил признался, что однажды слегка обиделся на своего соперника. В тот раз Емельяненко бросил в него кепкой и заявил, что его оппонент «тупой».

«Нет личных конфликтов. Даже если вспомнить этот бросок кепкой за слово „тупой“, то организатор этого интеллектуального боя сказал: „Ребята, делайте, что хотите, но не переходите на личности“. Слово „тупой“ меня немного оскорбило. Бросил кепку в него. Она вернулась. Как бумеранг. Но личной неприязни нет», — сказал Кокляев.

К предстоящему бою с Емельяненко тяжелоатлет относится достаточно спокойно. По его словам, их противостояние остается «на уровне спортивной злости». Но если предвзятое отношение к Кокляеву есть у самого Емельяненко — решить этот вопрос бойцу смешанных единоборств Михаил предлагает на ринге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Михаил Кокляев готовится к предстоящему поединку.