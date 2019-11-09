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  4. «Талантливый парень»: ресторатор Аркадий Новиков об ушедшем из жизни Павле «Фейсконтроле»

«Талантливый парень»: ресторатор Аркадий Новиков об ушедшем из жизни Павле «Фейсконтроле»

, 22:44 | Алиса Маркова Эксклюзивное интервью 22

По информации 5-tv.ru, самый известный в стране клубный промоутер и фейсконтрольщик скончался от сердечного приступа в возрасте 38 лет.

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Фото, видео: Instagram @pashafacecontrolll

Павел Пичугин, более известный как Паша «Фейсконтроль» скончался в Москве в возрасте на 39-м году жизни. Согласно данным 5-tv.ru, умер в результате сердечного приступа. Известный российский ресторатор Аркадий Новиков в эксклюзтивном интервью рассказал, о том, каким был Паша «Фейсконтроль».

«Одно из первых мест, где я работал, он у нас работал. Я не могу сказать, что я хорошо с ним был знаком, потому что он стал звездным, когда уже в другом месте работал. Но талантливый парень. Так получилось, что у него харизма была. Жалко, молодой, 38 лет», — сказал ресторатор Аркадий Новиков.

Между тем 5-tv.ru стали известны подробности смерти одного из самых известных столичных тусовщиков. Этим утром Павел Пичугин несколько раз вызывал «скорую». Около 5 часов утра у него случился первый приступ судорог. Медики обследовали его, однако, ехать в больницу Пичугин отказался.

Спустя три часа произошел второй приступ. Медики приехали быстро, однако Пичугин был уже в бессознательном состоянии. Реанимировать его пытались несколько бригад медиков. Однако несмотря на усилия, мужчина скончался.

Павел Пичугин в 2000-е годы был культовым столичным фейсконтрольщиком. О том, каким он был придирчивым ходят легенды. Например, однажды он не пропустил представителей марки Dolce & Gabbana на их же вечеринку. На вечеринку российского финала международного конкурса моделей Supermodel of the World с его руки не смог попасть хозяин «Суриковъ Холла», где через несколько дней и должен был проходить финал мероприятия. Также известно, что однажды Павел Пичугин не пропустил в клуб брата принца Чарльза.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в фитнес-клубе Москвы умер топ-менеджер крупной компании.

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