Владимир Колокольцев поздравил сотрудников внутренних дел с Днем полиции

Министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил сотрудников ведомства и ветеранов с профессиональным праздником, который отмечается 10 ноября.

Глава ведомства в своем обращении отметил, что быть полицейским — значит с честью служить родине, стоять на страже закона, защищать права и свободы граждан.

«Это требует твердости, решимости и безупречных личных качеств. От вашей компетентности и ответственного отношения зависит эффективность обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью», — сказал Владимир Колокольцев.

По словам генерала полиции, в течение 2019 года 492 сотрудника внутренних дел были удостоены государственных наград, 11 из них — посмертно.

«Мы отдаем дань памяти погибшим товарищам, которые проявили отвагу и силу духа, до конца остались верными профессиональному долгу», — сказал министр МВД.

Владимир Колокольцев также в своем обращении отметил преданность службе ветеранов, что является ярким примером истинного патриотизма для всех сотрудников ведомства. Глава МВД поблагодарил коллег за добросовестный и самоотверженный труд, пожелал им крепкого здоровья.

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (до 2011 года — День российской милиции; до 1991 года — День советской милиции — Прим.ред.) отмечается 10 ноября.

10 ноября 1917 года нарком внутренних дел Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». С 1962 года эта дата отмечается как профессиональный праздник, после Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года.

С 1980 года День советской милиции стал считаться официальным праздником, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».

После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника, в преддверии очередной праздничной даты 10 ноября, Указом президента Российской Федерации от 13 октября 2011 года изменено на День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

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