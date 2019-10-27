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День автомобилиста празднуют в России

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27 октября отмечают праздник не только профессиональные водители, но и все, кто связан с транспортом: механики, инженеры-конструкторы, шиномонтажники.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Изначально День автомобилиста был праздником исключительно профессиональным. Однако спустя годы отмечать торжество стали все, кто любит автомобили или работает на транспортных предприятиях.

Официально название праздника звучит как День работника автомобильного и городского транспорта. Это значит, что чествовать в этот день нужно не только водителей какого-либо транспорта, но и работников, занимающихся обслуживанием или конструированием машин: механиков, шиномонтажников, автомобильных конструкторов, специалистов транспортных предприятий и других.

День автомобилиста приобрел всенародную популярность, и его стали отмечать не только профессионалы, но и люди, которые просто имеют и любят автомобили. Традиционно шоферы отмечают свое торжество по воскресениям в последнюю неделю октября. В 2019 году оно выпало на 27-е число.

В День шофера в крупных городах проводят показательные заезды гоночных авто, парады ретро-машин, устраивают конкурсы на лучший оригинальный авто-тюнинг, участвуют в гонках и прочих развлекательных мероприятиях. Также в праздник открывают специализированные выставки, на которых можно узнать много нового о профессии, истории машиностроения и других вещах, связанных с автомобилями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России 24 октября отметили День спецназа.

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