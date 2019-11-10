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Видео: Пожар рядом с киностудией Warner Brothers в Лос-Анджелесе

, 5:26 | Василий Заика Видео 23

Огонь распространился на площади около 14 гектаров. Поблизости находится Universal Studios Hollywood.

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Фото, видео: Twitter @Alex_Alwan, @Jennife81851145, @BurbankPD

Пожар вспыхнул рядом с территорией киностудии Warner Brothers в Лос-Анджелесе, сообщает издание Los Angeles Times. Огонь распространился на площади около 14 гектаров. В его ликвидации задействовано более 230 пожарных и авиация.

Известно, что в настоящий момент пожар локализован. Угрозы зданиям и другой инфраструктуре нет. Эвакуация жителей и работников расположенных вблизи организаций не проводилась. Сведений о пострадавших не поступало.

Очаг возгорания находится на противоположном берегу реки от студии Warner Brothers. Неподалеку расположен еще один киногигант Universal Studios Hollywood. Клубы дыма высоко поднимаются над голливудскими холмами.

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