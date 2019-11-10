Звезда «Дома-2» развелась с мужем через четыре месяца после свадьбы

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Жарикова развелась с Виктором Соловьевым через четыре месяца после свадьбы, сообщает Starhit. 25-летняя девушка была вынуждена подать на развод после череды скандалов и побоев со стороны супруга.

Парочка была знакома еще до участия Ольги в реалити-шоу, где она пыталась строить отношения с коллегой по проекту Александром Гобозовым. После того как молодые люди расстались, бывшая участница телестройки решила дать Виктору Соловьеву шанс. Частые ссоры начались еще до свадьбы, а накануне торжественного события будущий муж поколотил избранницу.

Факт домашнего насилия не помешал бракосочетанию. Несмотря на это, Ольга Жарикова и Виктор Соловьев расстались.

«Я думала, за полтора месяца, что мы не живем вместе, он попытается сохранить отношения, будет каяться. Но ничего подобного не произошло», — цитирует Ольгу Жарикову издание.

В настоящий момент Ольга Жарикова меняет фамилию, чтобы ее больше ничего не связывало с бывшим мужем, который до сих пор не может смириться с тем, что его бросили. На днях, по словам девушки, Виктор Соловьев вновь пытался избить экс-супругу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезды «Дома-2» станут родителями во второй раз. Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко поделилась радостным известием с подписчиками в социальной сети.