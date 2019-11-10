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«Русский кит-шпион» вновь замечен в водах Норвегии

, 19:02 | Сергей Зеленский Видео 78

Абсурд европейских таблоидов и псевдоэкспертов не знает границ.

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Фото, видео: Facebook / hvaldimirfoundation, Twitter @olucheye

Экипаж южноафриканского судна снял видео, на котором возле их кормы резвится белуха. Один из моряков бросает в воду мяч для игры в регби, а млекопитающее мчится за игрушкой и приносит ее в пасти обратно.

Казалось бы, безобидный ролик мог бы вызвать только умиление и вновь напомнить, что природа гораздо ближе к человеку, чем кажется, но не тут-то было.

«Бдительные» британские таблоиды и здесь разглядели «руку Москвы». Издание Independent по-быстрому опросило «экспертов», предположивших, что эта конкретная китообразная особь является «агентом», сбежавшим от российских специалистов-зоологов, которые нашпиговали ее туловище шпионской техникой.

Первое сообщение о «ките-шпионе» появилось еще в апреле — норвежские рыбаки сообщили об увиденном ими млекопитающем с закрепленной на нем камерой типа GoPro, а также ременной обвязкой с надписью Equipment St. Petersburg.

Тогда абсурд в этой скандинавской стране перешел все грани — местные наблюдатели решили, что эту белуху зовут на иначе как Хвалдимир (Hvaldimir), и она, не вынеся истязаний в российской армии, отправилась в свободное плавание. Более того, норвежские экологи создали фонд в поддержку кита — Hvaldimir Foundation, чтобы подкармливать его.

Twitter @RyWoodyMorrison

«Это скорее всего Хвалдимир, плененный однажды кит, которому, вероятно, удалось сбежать от российских военных. Одинокий, голодный и покалеченный он скитается по морям, ищет еду и человеческое внимание», — приводит Independent домыслы автора научных статей в авторитетных изданиях New York Times и Scientific American Феррис Джабр.

Остается неизвестным, почему адептам теории про русского «шпиона-кита» не приходит в голову, что ученые разных стран мира оснащают морских млекопитающих различными датчиками и камерами для изучения путей миграции и других многочисленных исследований.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что норвежские рыбаки заподозрили «белуху из Санкт-Петербурга» в шпионаже.

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