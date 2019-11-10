Рудковская о планах Батурина: «Отобрать ребят, положить меня в психушку»

Продюсер Яна Рудковская откровенно рассказала о своих отношениях с бизнесменом Виктором Батуриным. Об этом она сообщила в первом выпуске посвященной ей передачи на телеканале «Супер».

Рудковская заявила, что Батурин планировал забрать у нее детей, а саму поместить в учреждение для душевнобольных.

«У него ведь был план: отобрать ребят, положить меня в психушку — и все, обо мне все тут же забыли бы», — сказала она.

Продюсер добавила, что ничего не получила от мужа-миллиардера после развода. Ей пришлось самой заново выстраивать все связи и добиваться успеха в шоу-бизнесе.

«Я семь лет жила с миллиардером и ушла с одним чемоданом. Он ждал, что я приползу, а я не приползла», — вспомнила она.

Сейчас бывшие супруги могут спокойно общаться друг с другом. Недавно Батурин даже подарил Рудковской альбом с последними фотографиями семьи российского императора Николая II.

«Они (снимки — Прим. ред) сделаны за неделю до расстрела. Купил за какие-то бешеные деньги. А отдал, потому что знал: я коллекционирую документы из истории императорской семьи. Такой у него был порыв, и в этом Виктор Николаевич весь», — цитирует продюсера Starhit.

В заключение Рудковская сказала, что не жалеет о браке с миллиардером. Благодаря ему она полюбила антиквариат, часто путешествовала по миру, увлеклась историей России и научилась вести бизнес.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Яна Рудковская назвала развод с Батуриным самым тяжелым этапом в своей жизни. «Я просто не хотела жить», — призналась она.