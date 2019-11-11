Анна Седокова познакомила своего нового бойфренда со старшей дочерью. На странице певицы в Instagram появился короткий ролик, на котором они проводят время втроем. Артистка встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма всего несколько месяцев. Однако молодой человек уже вхож в семью Анны и проводит время с ее детьми.

Анна Седокова с дочерью и сыном. Instagram @annasedokova

В опубликованном ролике влюбленные едут в машине вместе с дочерью Седоковой. Певица снимает себя и дочь, которая расположилась на заднем сидении. Затем Анна переводит камеру на своего избранника. В кадре хорошо видно, что даже во время движения парочка держится за руки.

Однако идиллическая картина по душе далеко не всем. Многие хейтеры упрекают певицу в том, что она строит отношения с мужчиной, который уже занят. Как писал ранее 5-tv.ru, Янис Тимма до сих пор находится в браке.