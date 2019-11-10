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Видео: историк Соколов выбрасывает в Мойку части тела возлюбленной

, 21:52 | Максим Чугункин Эксклюзивное видео 1 318

Водолазам до сих пор не удалось найти все останки 24-летней Анастасии Ещенко.

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Фото, видео: ВКонтакте @Олег Соколов, 5-tv.ru

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Доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, избавляющийся от частей тела убитой подруги, попал на видео. Видео опубликовал телеканал «78».

На кадрах видно, как мужчина подходит к Мойке с черным пакетом в руках, после чего выбрасывает его в реку. Это произошло в ночь на 9 ноября. Позднее, при пыпытке избавиться от других частей тела Олег Соколов сам упадет в Мойку, откуда его выловят спасатели, прибывшие по звонку проезжавшего мимо таксиста. 

На месте происшествия с тех пор работают водолазы. Им до сих пор не удалось найти все части убитой 24-летней Анастасии Ещенко. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доцент СПбГУ Олег Соколов признался в содеянном и сейчас находится в СИЗО.

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