Профессора СПбГУ Олега Соколова поместили в СИЗО после допроса

Следователи завершили допрос профессора СПбГУ и известного историка Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Александр Почуев.

«Допрос прошел в обычном порядке, без каких-либо особенностей. Наш подзащитный дает признательные показания», — рассказал адвокат, уточнив, что допрос продолжался в течение одного часа.

По его словам, Соколов шокирован, во время допроса следователи и адвокаты видели его слезы.

«Он находится в шоковом состоянии, несмотря на его желание сотрудничать со следствием. Конечно, в глубоких переживаниях, слезах», — рассказал юрист

Почуев также сообщил, что в настоящее время 63-летний профессор СПбГУ находится в СИЗО. Меру пресечения ему назначат 11 ноября.

«Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения будут избирать завтра во второй половине дня в Ваганьковском районном суде города Санкт-Петербурга» — уточнил он.

Днем 10 ноября адвокат историка Олега Соколова также сообщил 5-tv.ru, что его подзащитного выписали из больницы и доставили на допрос в отдел Следственного комитета на набережной реки Мойки. 63-летнего профессора подозревают в убийстве и расчленении 24-летней ученицы и возлюбленной Анастасии Ещенко. 5-tv.ru ранее публиковал все подробности этого страшного преступления.