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  4. Серябкина анонсировала новые песни заворожительной фотографией со спины

Серябкина анонсировала новые песни заворожительной фотографией со спины

, 1:28 | Валентин Черников Фото 157

Певица выбрала для снимка полупрозрачную кофточку и мини-шорты.

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Фото, видео: Instagram @seryabkina

Певица Ольга Серябкина, известная под сценическим псевдонимом MOLLY, раззадорила подписчиков в Instagram снимком со спины. Девушка разместила стильное фото, чтобы привлечь внимание фанатов к анонсу новых песен.

По ее словам, свежие треки должны появиться скоро. Через несколько дней или недель — не уточнила. Но для многих поклонников эта информация оказалась не столь важна. Ведь перед ними Серябкина предстала сидящей на кожаном стуле в рваных джинсовых шортах и полупрозрачной кофточке.

Instagram @seryabkina

Горячее фото обрезается на уровне задних карманов. Многие мужчины-поклонники в комментариях возмутились такому решению. Другие похвалили 34-летнюю Серябкину за прекрасную юную внешность и посоветовали поскорее найти мужа.

«Серябкина, ты бомба!»

«Почему фото так варварски обрезано?»

«Удивительно, не каждая 18-летняя девушка так выглядит. Оля больше чем талантливая девушка»;

«Ольга, вы супер! Выходите уже замуж и не разбивайте сердца!» — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольгу Серябкину заметили в компании незнакомца.

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