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  4. Ольга Серябкина замечена в компании незнакомца

Ольга Серябкина замечена в компании незнакомца

, 16:46 29

По словам друзей, обручальное кольцо певице подарил именно этот кавалер.

Фото: Instagram @serebro_official

Российская певица Ольга Серябкина, известная под сценическим псевдонимом MOLLY, замечена в компании молодого человека. Об этом сообщает KP.RU, публикуя фотографии их встречи.

Пара приехала в одном автомобиле на Болотную набережную и направилась в ресторан, держась за руку. Установить личность тайного незнакомца оказалось практически невозможно: мужчина натянул капюшон на голову. Артистка также старалась не привлекать к себе внимание и предпочла спрятать лицо под кепкой.

Близкие друзья знаменитости утверждают, что папарацци действительно удалось заметить Ольгу в компании близкого друга, который недавно преподнес ей обручальное кольцо. Сама певица отказалась от комментариев о личной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Фадеев расторг контракт со всеми музыкантами MALFA.

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