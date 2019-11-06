Ольга Серябкина замечена в компании незнакомца

Российская певица Ольга Серябкина, известная под сценическим псевдонимом MOLLY, замечена в компании молодого человека. Об этом сообщает KP.RU, публикуя фотографии их встречи.

Пара приехала в одном автомобиле на Болотную набережную и направилась в ресторан, держась за руку. Установить личность тайного незнакомца оказалось практически невозможно: мужчина натянул капюшон на голову. Артистка также старалась не привлекать к себе внимание и предпочла спрятать лицо под кепкой.

Близкие друзья знаменитости утверждают, что папарацци действительно удалось заметить Ольгу в компании близкого друга, который недавно преподнес ей обручальное кольцо. Сама певица отказалась от комментариев о личной жизни.

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