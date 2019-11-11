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Как Екатерине Андреевой удается так молодо выглядеть в 57 лет?

, 7:00 | Максим Чугункин Видео 876

Телеведущая попробовала лечебное голодание в петербургской детокс-клинике.

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Фото, видео: Instagram @ekaterinaandreeva_official

Бессменной ведущей программы «Время» Екатерине Андреевой в ноябре исполнится 58 лет. Каждый день на нее смотрят миллионы россиян и даже не задумываются о том, как ей удается так долго сохранять молодость.

Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, недавно Екатерина Андреева приезжала в Петербург, чтобы опробовать лечебное голодание под присмотром врачей. Это довольно популярная процедура среди российских селебрити.

Голодание — довольно опасная методика, если человек к ней не подготовлен. За недельный курс в детокс-клинике в Петербурге, куда приехала ведущая, просят около 400 тысяч рублей.

Ранее Андреева пробовала интервальное голодание, когда на 16 часов в сутки человек полностью отказывается от еды. Так что к радикальным мерам ради красоты ей не привыкать!

Стоит ли говорить о дневном рационе телезвезды: недавно Екатерина Андреева рассказала подписчикам, что за день съела только амарантовый кисель и пшено с ягодами, а также крем-суп из шпината.

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