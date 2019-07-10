Известная российская телеведущая Екатерина Андреева в своем аккаунте в Instagram призналась подписчикам, что голодает по 16 часов в день. По словам 57-летней знаменитости, она ужинает в 19:00, после чего завтракает в 11:00.

Екатерина Андреева отмечает, что, благодаря подобной системе, процесс «ничегонеедения» значительно облегчается.

« В Москве я вообще ем в 19 часов, а потом 16 часов не ем и потому завтрак — любимый прием пищи. А система голодания по 16 часов в день, включая восемь часов сна, что значительно облегчает ничегонеедение — называется Fasting. Проверено на себе! Все начинаем так любить себя, что на 16 часов забываем, что такое еда », — написала Екатерина Андреева.

Телеведущая, находясь на отдыхе на Крите, сняла видеоролик, на котором демонстрирует полезные и вкусные завтраки в местном отеле. Екатерина Андреева утверждает, что для любителей правильного питания в Греции есть все необходимые условия.

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