Известная российская телеведущая Екатерина Андреева в своем аккаунте в Instagram призналась подписчикам, что голодает по 16 часов в день. По словам 57-летней знаменитости, она ужинает в 19:00, после чего завтракает в 11:00.
Екатерина Андреева отмечает, что, благодаря подобной системе, процесс «ничегонеедения» значительно облегчается.
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Телеведущая, находясь на отдыхе на Крите, сняла видеоролик, на котором демонстрирует полезные и вкусные завтраки в местном отеле. Екатерина Андреева утверждает, что для любителей правильного питания в Греции есть все необходимые условия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой. Марта Орлова объяснила, что певица выглядит на 20 лет моложе своего возраста благодаря здоровому питанию и обаянию.