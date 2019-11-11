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Житель Подмосковья зарезал собутыльника и выбросил его тело в канализацию

, 11:19 | Василий Заика Видео 18

Подозреваемый в убийстве задержан. Ведется расследование кровавого инцидента.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer, Nikolay Gyngazov, Thomas Eisenhuth, Bernard Jaubert, Tobias Hase, Thomas Frey

Житель подмосковного Электрогорска подозревается в убийстве своего приятеля. По версии следствия, мужчина зарезал собутыльника и выбросил его тело в канализацию. Как стало известно 5-tv.ru, кровавая драма разыгралась в одной из квартир дома по улице Ленина.

42-летний мужчина вместе со своей супругой и приятелем распивали спиртное. В определенный момент между ними произошла ссора, в ходе которой «радушный хозяин» ударил гостя ножом. От полученных ранений пострадавший скончался. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления и выбросил тело 24-летнего знакомого в канализацию недалеко от дома.

Подозреваемого в убийстве задержали. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Расследование инцидента продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина и ребенок погибли после падения из окна «девятиэтажки» в Москве.

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