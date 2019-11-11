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  4. Женщина и ребенок погибли после падения из окна «девятиэтажки» в Москве

Женщина и ребенок погибли после падения из окна «девятиэтажки» в Москве

, 10:31 | Василий Заика Эксклюзивное видео 698

В результате трагического инцидента удалось выжить лишь шестилетнему мальчику.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Женщина с двумя детьми выпала из окна «девятиэтажки» на северо-востоке Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, в результате трагического инцидента, произошедшего на улице Чичерина, удалось выжить лишь шестилетнему мальчику. Его 36-летняя мать и полуторогодовалая сестра скончались на месте происшествия.

Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован. В настоящий момент следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства ЧП. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что уроженка Владимирской области проживала в квартире с мужем и двумя детьми. Место нахождения мужчины устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетний малыш выжил после падения с пятого этажа в Подмосковье. ЧП произошло в квартире одного из домов в городе Рошаль.

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