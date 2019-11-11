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  4. Преподаватель СПбГУ Соколов арестован по подозрению в убийстве студентки

Преподаватель СПбГУ Соколов арестован по подозрению в убийстве студентки

, 17:06 | Карина Бернтгольц Видео 134

По предварительным данным, историк выстрелил в выпускницу из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17, расчленил ее тело, а после попытался скрыть останки.

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Фото, видео: ВКонтакте / Олег Соколов; Пресс-службы судов

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Убийство жены экс-хоккеиста СКА Соколова 17

Известный петербургский историк, доцент СПбГУ Олег Соколов арестован по подозрению в убийстве 24-летней выпускницы университета Анастасии Ещенко до 8 января 2020 года. По версии следствия, преподаватель выстрелил в девушку из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17, расчленил ее тело и попытался утопить рюкзак с останками жертвы в реке Мойке.

Во время судебного заседания обвиняемый расплакался.

По словам знакомых погибшей, девушка состояла в романтических отношениях с Соколовым. Она не только с ним работала над научными статьями, но и жила в его квартире. Как сообщила брат Ещенко, незадолго до трагического инцидента Анастасия позвонила ему и рассказала, что историк ударил ее, бросив головой об пол.

Ранее следствие ходатайствовало об аресте Соколова, сообщил помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов. В свою очередь, адвокат Соколова настаивал на заключении историка под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после допроса Соколова поместили в СИЗО, где он ожидал избрания меры пресечения.

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