Преподаватель СПбГУ Соколов арестован по подозрению в убийстве студентки

Известный петербургский историк, доцент СПбГУ Олег Соколов арестован по подозрению в убийстве 24-летней выпускницы университета Анастасии Ещенко до 8 января 2020 года. По версии следствия, преподаватель выстрелил в девушку из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17, расчленил ее тело и попытался утопить рюкзак с останками жертвы в реке Мойке.

Во время судебного заседания обвиняемый расплакался.

По словам знакомых погибшей, девушка состояла в романтических отношениях с Соколовым. Она не только с ним работала над научными статьями, но и жила в его квартире. Как сообщила брат Ещенко, незадолго до трагического инцидента Анастасия позвонила ему и рассказала, что историк ударил ее, бросив головой об пол.

Ранее следствие ходатайствовало об аресте Соколова, сообщил помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов. В свою очередь, адвокат Соколова настаивал на заключении историка под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после допроса Соколова поместили в СИЗО, где он ожидал избрания меры пресечения.