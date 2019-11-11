Скончался режиссер фильма «Анестезия» Роман Хрущ

На 60-м году жизни скончался режиссер Роман Хрущ. Запись о трагическом известии появилась на сайте Союза кинематографистов России.
Рома Хрущ выступал в качестве режиссера для таких фильмов как Печорин»,
В 1981 году он окончил ВГИК, а в 1998 — Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Кроме того, он прошел одногодичный семинар Александра Митты «Структурные элементы драматургии и режиссуры».
Коллеги и друзья выразили соболезнования родным и близким Ромаша Хруща.
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