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  4. Скончался режиссер фильма «Анестезия» Роман Хрущ

Скончался режиссер фильма «Анестезия» Роман Хрущ

, 14:57 | Нюра Незванова 78

О смерти 60-летнего режиссера сообщил Союз кинематографистов России.

Фото: Wikimedia

На 60-м году жизни скончался режиссер Роман Хрущ. Запись о трагическом известии появилась на сайте Союза кинематографистов России.

Рома Хрущ выступал в качестве режиссера для таких фильмов как Печорин», «Черный баран», «Фарт», «Крестик-и-нолик», «Анестезия», «Фильм о тебе».

В 1981 году он окончил ВГИК, а в 1998 — Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Кроме того, он прошел одногодичный семинар Александра Митты «Структурные элементы драматургии и режиссуры».

Коллеги и друзья выразили соболезнования родным и близким Ромаша Хруща.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве скончался Павел «Фейсконтроль» Пичугин.

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