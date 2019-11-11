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Взрыв паропровода произошел на севере Петербурга

, 18:09 | Нюра Незванова 250

Коммунальная авария случилась в Выборгском районе Северной столицы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; Вконтакте @sdnovosti

Серьезный прорыв трубы с кипятком произошел в Выборгском районе Петербурга. Как сообщает телеканал 78, предварительно там произошел взрыв паропровода. Территорию в 15 квадратных метров огородили.

ЧП случилось на территории пивного завода «Балтика» в 6-м Верхнем переулке.

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают аварийные службы Северной столицы. Есть ли ущерб для автотранспорта, пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что прорыв трубы может уничтожить все растения в оранжерее Таврического сада.

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