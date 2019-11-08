Прорыв трубы может уничтожить все растения в оранжерее Таврического сада

Коллекция оранжереи Таврического сада оказалась под угрозой гибели из-за отключения отопления, вызванного коммунальной аварией. О подробностях произошедшего 5-tv.ru рассказала сотрудница оранжереи по имени Вера.

Представительница Таврического сада сообщила, что недавно оранжерея уже сталкивалась с проблемами с отоплением из-за прорыва трубы. Тогда все починили оперативно, однако теперь коммунальщики не могут решить проблему уже два дня — с 6 ноября. Трубу и тогда, и сейчас прорвало в одном районе — у дома № 2 по Потемкинской улице.

«Мы вызывали аварийную бригаду со второго района теплосетей Санкт-Петербурга. Они приехали, посмотрели и отключили нам теплотрассу. Но чинить не стали, сославшись на то, что это не их труба», — рассказала Вера, добавив, что трубу также отказались считать своей ГУЖА и ЖКС Центрального района.

Из-за отсутствия отопления в оранжерее существенно упала температура — до десяти градусов тепла. В результате был сокращен рабочий день: 8 ноября сотрудники останутся до 16:00, хотя должны были до 22:00. Холод угрожает растениям.

«Они (растения — Прим. ред) замерзнут. Если еще у нас температура понизится на улице, соответственно, она понизится и в нашем здании, и растения, особенно тропические, погибнут», — сказала работница оранжереи.

Сотрудники оранжереи пытаются поднять температуру в помещении с помощью тепловых пушек. Однако такого обогрева не хватает, а увеличение числа пушек грозит тем, что в здании выбьет пробки из-за слишком высокой нагрузки на электросеть.

Оранжерея Таврического сада была построена по проекту известного английского садовода Уильяма Гульдома. Екатерина II лично распорядилась о строительстве объекта. Позже здесь снимали эпизоды для десятков фильмов. В частности, для картины «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коммунальная авария привела к гибели тропических растений в Иркутске.