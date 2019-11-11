Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) прокомментировали жуткую расправу, в которой обвиняется преподаватель ВУЗа. Доцент Олег Соколов, по версии следствия, убил 24-летнюю студентку.

«Университет шокирован этим чудовищным преступлением. В связи со случившимся Университет прекращает отношения с доцентом О. Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями», — сообщили в образовательном учреждении.

В университете рассказали, что в ходе анонимных опросов студентов, Олег Соколов всегда получал только положительные отзывы. Однако в прошлом году после разбирательств о плагиате в работах историка, в учебное заведение начали поступать жалобы.

«В Университет массово стали поступать письма, в которых О. Соколова требовали уволить за „воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство“», — сказали в СПбГУ.

Никаких подтверждений написанному об Олеге Соколове у Санкт-Петербургского государственного университета не было. Однако за резкое высказывание в адрес студента (по слухам, того избили по навету педагога) мужчина был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Олег Соколов признался, что выстрелил в студентку Анастасию Ещенко четыре раза. После этого мужчина расчленил ее тело и частично выбросил останки в реку Мойку. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доцент СПбГУ Соколов устроил истерику в зале суда.