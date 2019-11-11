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  4. «Она превратилась в ведьму!»: доцент СПбГУ Соколов устроил истерику в зале суда

«Она превратилась в ведьму!»: доцент СПбГУ Соколов устроил истерику в зале суда

, 16:44 | Ниса Мурзанаева Видео 2 288

Обвиняемый в убийстве историк утверждает, что перед смертью Анастасия Ещенко вела себя агрессивно.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; Вконтакте @pitertop1

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В Санкт-Петербурге заслушиваются показания обвиняемого в убийстве 24-летней студентки доцента Олега Соколова. Историк рассказал, что встретил аспирантку Анастасию Ещенко на вокзале с цветами. Девушка приехала к нему из Москвы. По словам педагога, потом она стала вести себя неадекватно.

«Она превратилась в ведьму, я не видел такого потока агрессии никогда. Мы начали сильно ругаться», — сказал обвиняемый.

После этого, утверждает Олег Соколов, он четыре раза выстрелил в студентку из обреза. Обвиняемому избирается мера пресечения. Следователи настаивают на заключении доцента под стражу в СИЗО. В зале судебного заседания преподаватель устроил истерику и начал плакать.

Олег Соколов, по версии следствия, жестоко убил Анастасию Ещенко. После этого мужчина расчленил ее тело и частично сбросил останки погибшей в реку Мойку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток.

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