Доцент Соколов разрыдался в суде: Новые подробности зверского убийства студентки СПбГУ

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, арестован.

Подозреваемый в чудовищной расправе меру наказания для себя назвал справедливой. И в зале суда вел себя как человек сильно раздавленный горем: он рыдал, бился головой о стену.

Однако в искренность этих переживаний поверить трудно, зная все детали преступления. И чем больше их появляется, тем сложнее представить, что это совершил адекватный человек, тем более ученый с мировым именем.

Сейчас учебные заведения и организации, с которыми он сотрудничал, разрывают контракты с историком.

Однако на протяжении многих лет Соколов спокойно там преподавал, хотя многие знали о его неуравновешенном характере.

Дмитрий Акимов продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ.