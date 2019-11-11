  1. Пятый канал
  4. Доцент Соколов разрыдался в суде: Новые подробности зверского убийства студентки СПбГУ

Доцент Соколов разрыдался в суде: Новые подробности зверского убийства студентки СПбГУ

, 19:43 Эфирная новость 2 011

По версии следствия, известный историк расправился с девушкой, а затем расчленил ее тело.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 48

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, арестован.

Подозреваемый в чудовищной расправе меру наказания для себя назвал справедливой. И в зале суда вел себя как человек сильно раздавленный горем: он рыдал, бился головой о стену.

Однако в искренность этих переживаний поверить трудно, зная все детали преступления. И чем больше их появляется, тем сложнее представить, что это совершил адекватный человек, тем более ученый с мировым именем.

Сейчас учебные заведения и организации, с которыми он сотрудничал, разрывают контракты с историком.

Однако на протяжении многих лет Соколов спокойно там преподавал, хотя многие знали о его неуравновешенном характере.

Дмитрий Акимов продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доцента Соколова, подозреваемого в  убийстве студентки, уволят из СПбГУ.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 48
11 нояб
«Он уверен в особом предназначении»: психиатр о любви доцента СПбГУ к Наполеону
11 нояб
Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве студентки, уволят из СПбГУ
11 нояб
В Институте истории СПбГУ рассказали о последнем докладе доцента Соколова, на котором была убитая
11 нояб
СК опубликовал видео из квартиры доцента СПбГУ Соколова, обвиняемого в убийстве студентки
11 нояб
«Могла намеренно провоцировать»: Психиатр о возможных мотивах убийства Соколовым своей студентки
11 нояб
«Она превратилась в ведьму!»: доцент СПбГУ Соколов устроил истерику в зале суда
11 нояб
Выстрелил четыре раза: зачитаны признательные показания доцента СПбГУ Соколова
11 нояб
Видео: Предположительно туловище убитой студентки СПбГУ нашли на барже в Петербурге
11 нояб
Доценту СПбГУ предъявлено обвинение в зверском убийстве студентки
11 нояб
Доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, заплакал в суде — видео

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

20:36
Суд Петербурга приостановил работу магазина «Лента» после массового отравления сотрудников
20:29
Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам будет решаться на референдуме
20:22
Анфиса Чехова в платье с глубоким декольте порассуждала о жизни
20:11
«Он уверен в особом предназначении»: психиатр о любви доцента СПбГУ к Наполеону
20:02
62-летнему сыну Иннокентия Смоктуновского вызвали скорую
19:54
Савельева опубликовала видео с собой на последних месяцах беременности

Сейчас читают

«Могла намеренно провоцировать»: Психиатр о возможных мотивах убийства Соколовым своей студентки
«Она превратилась в ведьму!»: доцент СПбГУ Соколов устроил истерику в зале суда
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев