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Видео: Коммунальщики сговорились бить машины недовольных жильцов

, 23:29 Эфирная новость 13

Реалити-шоу с заговором сотрудников ЖКХ потрясло весь Екатеринбург. Прежние клиенты управляющей компании припомнили, что тоже сталкивались с агрессией.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

В Екатеринбурге управляющая компания разработала план борьбы с жильцами. Всем недовольным — разбивать их автомобили прямо на парковке. Но заговор быстро раскрылся: беседа злодеев-коммунальщиков попала на видеокамеру, с которой велась онлайн-трансляция. Собственники квартир поняли, с кем имели дело.

Реалити-шоу с угрозами потрясло весь город. Прежние клиенты этой управляющей компании припомнили, что тоже сталкивались с агрессией. А разорвав договор, обнаруживали разбитые стекла, сломанное оборудование и отчаянные следы мелкого вредительства. Теперь точно уверены — это им так за развод мстили. Оставшиеся клиенты после видео с участием коммунального начальства окончательно убедились, что такую управляющую компанию действительно пора менять. Причем некоторые жильцы угрозы в свой адрес сочли уголовным преступлением. И обратились в полицию и прокуратуру.

Подробности коммунальной войны — в материале Яна Воскресенского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о креативных коммунальщиках в Самаре, которые третируют должников пирамидами позора и лазерами.

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