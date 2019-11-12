«Как кобра»: Ким Кардашьян сравнили со змеей из-за нового платья

Ким Кардашьян похвасталась перед поклонниками «змеиным» образом. Кадры появились на странице звезды в Instagram.

Фотографии, которые опубликовала модель, оказались бекстейджем стильной фотосессии. На них Ким, например, выходит из машины или готовится к съемке с командой визажистов.

Особое внимание привлек наряд Кардашьян — женщина надела светло-зеленое платье с темными вставками по бокам. Облегающий фасон в сочетании с принтом, имитирующим кожу рептилии, вызвал у фолловеров стойкие ассоциации с пресмыкающимися.

Instagram @kimkardashian

«Ким Змея!»

«Прекрасна и опасна — как кобра», — отметили пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ударившийся в религию муж запретил Ким Кардашьян носить откровенные наряды.