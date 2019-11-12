  1. Пятый канал
  4. «Как кобра»: Ким Кардашьян сравнили со змеей из-за нового платья

«Как кобра»: Ким Кардашьян сравнили со змеей из-за нового платья

, 4:09 | Анастасия Игонина Фото 9

Стильный наряд Instagram-дивы вызвал у фолловеров «животные» ассоциации.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @kimkardashian

Ким Кардашьян похвасталась перед поклонниками «змеиным» образом. Кадры появились на странице звезды в Instagram.

Фотографии, которые опубликовала модель, оказались бекстейджем стильной фотосессии. На них Ким, например, выходит из машины или готовится к съемке с командой визажистов.

Особое внимание привлек наряд Кардашьян — женщина надела светло-зеленое платье с темными вставками по бокам. Облегающий фасон в сочетании с принтом, имитирующим кожу рептилии, вызвал у фолловеров стойкие ассоциации с пресмыкающимися.

Instagram @kimkardashian

«Ким Змея!»

«Прекрасна и опасна — как кобра», — отметили пользователи в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ударившийся в религию муж запретил Ким Кардашьян носить откровенные наряды.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!

Последние новости

4:09
«Как кобра»: Ким Кардашьян сравнили со змеей из-за нового платья
3:46
Лайфхак: как легко развязывать узлы на пакетах
3:15
Британские СМИ ищут русский след в смерти основателя «Белых касок»
3:00
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!
2:53
Мексика приютила экс-президента Боливии Эво Моралеса
2:35
С недоливом и некачественным топливом в России будут бороться рублем

Сейчас читают

«Его не надо в тюрьму. Он умрет»: Родители доцента СПбГУ Соколова о сыне
Доцент Соколов разрыдался в суде: Новые подробности зверского убийства студентки СПбГУ
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев